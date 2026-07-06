По всей Украине полыхают НПЗ и АЗС: главная новость СВО 6 июля

«Противник хвалился тем, что, несмотря на то, что их основные нефтехранилища и НПЗ были уничтожены ещё в первые годы кампании, у них нет дефицита горючего по той простой причине, что все импортные поставки сразу развозятся по небольшим хранилищам. Речь шла в том числе об автозаправках. В Сети есть немало фотографий, подтверждающих, что АЗС использовались для заправки военной техники. И сейчас началась работа по ним. Заправки уничтожаются, потому что это, по сути, военные объекты. Отсутствие топлива не только лишает ВСУ транспорта, но и генераторов, дающих электричество для запитки аккумуляторов ударных дронов, которые противник направляет на наши мирные регионы. То есть, уничтожая АЗС и хранилища топлива, мы не даем противнику поднять в воздух дроны для атаки наших городов», — сказал он.