Беременным женщинам в Хабаровском крае компенсируют проезд

С 1 июля 2026 года в Хабаровском крае введена еще одна мера поддержки для малоимущих женщин, вставших на учет по беременности. Теперь они могут компенсировать расходы на проезд в общественном транспорте, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».