Беременным женщинам в Хабаровском крае компенсируют проезд

С 1 июля 2026 года в Хабаровском крае введена еще одна мера поддержки для малоимущих женщин, вставших на учет по беременности. Теперь они могут компенсировать расходы на проезд в общественном транспорте, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Женщины с невысокими доходами, которые готовятся стать мамами, смогут получать компенсацию затрат на оплату проезда в городском и пригородном транспорте, кроме такси.
Это до 1000 рублей в месяц, так что женщины смогут без проблем ездить в поликлинику и по своим делам. Для этого необходимо использовать бесконтактную банковскую карту системы «МИР».
Компенсация предполагает, что женщина оплачивает проезд из собственных средств, а в следующем месяце ей возместят фактические затраты, но не более установленного лимита.
Заявление на получение компенсации можно подать через многофункциональный центр (МФЦ), на портале электронных услуг Хабаровского края (uslugi27.ru) или в отделе социальной поддержки по месту жительства.
— В крае реализуется 24 направления социальной помощи, из которых более половины предназначены для многодетных семей. Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить поддержку и создать условия для комфортной жизни наших граждан, — подчеркнул министр социальной защиты Хабаровского края Александр Дорофеев.
Министерство социальной защиты края разработало справочник, в котором собрана вся актуальная информация о пособиях, выплатах, льготах и программах помощи, которые могут получить семьи. Справочник доступен по ссылке.