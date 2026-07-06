Четыре человека пострадали в ДТП за сутки в Хабаровском крае

В Хабаровском крае за 5 июля зарегистрировали три ДТП, в которых травмы получили четыре человека. В сводку попали наезд на стоящий автомобиль, наезд на пешехода и съезд машины с дороги, сообщили в Госавтоинспекции Хабаровского края.