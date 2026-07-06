Четыре человека пострадали в ДТП за сутки в Хабаровском крае

В Хабаровском крае за 5 июля зарегистрировали три ДТП, в которых травмы получили четыре человека. В сводку попали наезд на стоящий автомобиль, наезд на пешехода и съезд машины с дороги, сообщили в Госавтоинспекции Хабаровского края.
За сутки инспекторы выявили 338 нарушений правил дорожного движения. Среди них — 18 водителей в состоянии опьянения или отказавшихся от медосвидетельствования, девять таких случаев пришлись на Хабаровск.
Также автоинспекторы остановили 23 водителя, которые сели за руль без прав или после лишения. В краевой столице таких нарушителей было десять.
Отдельно в ГАИ отметили нарушения на пешеходных переходах. За день 12 водителей не пропустили пешеходов, а 13 пешеходов сами нарушили правила перехода дороги.