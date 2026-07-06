В МАИ разработали интеллектуальную систему блокировки багажных полок самолетов

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Студентка Московского авиационного института (МАИ) Анастасия Синицына разработала систему электромеханической блокировки багажных полок пассажирских самолетов во время турбулентности. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Основная задача проекта — повышение безопасности за счет предотвращения самопроизвольного открытия полок во время полета. Традиционные механические системы фиксации не дают экипажу возможности централизованно заблокировать все полки. Разработанная мной система может обеспечить надежную фиксацию ручной клади в штатных условиях. Она также может быть полезна при нештатных ситуациях, например, при эвакуации, так как позволяет заблокировать полки в критические моменты, снижая риск появления препятствий в проходах и способствуя более организованному перемещению пассажиров», — рассказала Синицына, чьи слова приводятся в сообщении.
В рамках работы были рассмотрены технические и эксплуатационные характеристики трех типов замков: электромагнитного с постоянной подачей питания, магнитного и импульсного электромеханического — и проведен их сравнительный анализ по критериям энергопотребления, надежности и возможностей управления. В итоге для системы центральной блокировки полок был выбран замок импульсного типа. Его преимущество в том, что он получает питание только в момент открытия или блокировки и не требует постоянной подачи энергии. Это позволяет снизить нагрузку на бортовую электрическую сеть воздушного судна.
Проект разрабатывается на кафедре «Электроэнергетические, электромеханические и биотехнические системы». Разработка может быть полезна производителям воздушных судов и предприятиям авиационного приборостроения. Система может использоваться как при создании новых лайнеров, так и для модернизации существующих. Выполнена исследовательская часть проекта. Следующим этапом станет изготовление экспериментального образца и проведение испытаний, уточнили в МАИ.