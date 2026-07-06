В МАИ разработали интеллектуальную систему блокировки багажных полок самолетов

В рамках работы были рассмотрены технические и эксплуатационные характеристики трех типов замков: электромагнитного с постоянной подачей питания, магнитного и импульсного электромеханического — и проведен их сравнительный анализ по критериям энергопотребления, надежности и возможностей управления. В итоге для системы центральной блокировки полок был выбран замок импульсного типа. Его преимущество в том, что он получает питание только в момент открытия или блокировки и не требует постоянной подачи энергии. Это позволяет снизить нагрузку на бортовую электрическую сеть воздушного судна.