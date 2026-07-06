Россиян предупредили об угрозе дипфейков: мошенники могут действовать в режиме реального времени

Интернет-преступники в скором будущем могут начать применять новую, более современную схему обмана населения. Мошенники будут создавать фейковые аудио- и видеосообщения в режиме реального времени. Об этом россиян предупредили в пресс-центре МВД, транслирует ТАСС.
Такую схему в ведомстве назвали оружием массового поражения. Ей дали название «цифровой самозванец».
«Особую тревогу вызывает набирающая обороты волна дипфейков — мошенники уже учатся создавать поддельные аудио- и видеосообщения с голосом и лицом ваших близких или руководителей», — раскрыли обман в МВД.
Мошенники также стали рассылать жертвам сообщения о якобы подключенных платных подписках. Схема строится на страхе человека перед внезапными списаниями. Ему приходит СМС якобы от оператора о подключении платной услуги. Через несколько минут следом отправляют еще одно сообщение — с предложением отказаться от подписки по указанному номеру.