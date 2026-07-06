Россиян предупредили об угрозе дипфейков: мошенники могут действовать в режиме реального времени

Мошенники также стали рассылать жертвам сообщения о якобы подключенных платных подписках. Схема строится на страхе человека перед внезапными списаниями. Ему приходит СМС якобы от оператора о подключении платной услуги. Через несколько минут следом отправляют еще одно сообщение — с предложением отказаться от подписки по указанному номеру.