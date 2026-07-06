Оформление семейной выплаты силовикам в Новосибирской области стало проще

В Новосибирской области сотрудникам правоохранительных органов и военнослужащим, имеющим двух и более детей, упростили процедуру подтверждения доходов для получения ежегодной семейной выплаты. Об этом сообщили в пресс-службе Отделения СФР по региону.
Большинство необходимых данных фонд запрашивает в автоматическом режиме. Например, сведения о доходах работников Минобороны, МЧС, Росгвардии, ФСИН, ФССП и ФТС поступают без участия граждан. Им достаточно указать в заявлении регион и место службы.
Однако для сотрудников МВД и некоторых других ведомств требуется подтверждение доходов справкой с места работы. При подаче заявления нужно указать факт службы и в течение 10 рабочих дней предоставить в клиентскую службу СФР справку формы КНД 1175018 о доходах за предыдущий год.
Ранее мы рассказывали, что в Новосибирске топливный кризис вызвал резкий рост зарплат на АЗС до 10 тысяч рублей за смену.
Татьяна Картавых