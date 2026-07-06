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В Красноярске жара сменилась прохладой и дождями

На наступившей неделе дневная температура будет варьироваться в пределах +24…+17 °C.

В Красноярске на наступившей неделе погода будет преимущественно прохладной и пасмурной.

В понедельник днем ожидается +19, +21 °C, во вторник и среду — до +23, +24 °C, а с четверга по воскресенье — лишь +17, +19 °C. Ночная температура тоже понизится — с +17 °C в начале недели до +9 °C к концу.

В первые два рабочих дня будет облачно, пройдет очень сильный дождь с грозой. В середине недели осадки должны прекратиться, а небо прояснится. Но в пятницу и на выходных синоптики вновь прогнозируют дождь, правда небольшой.

Ветер с 6 по 12 июля будет преимущественно северный и средней силы, атмосферное давление — в пределах нормы.