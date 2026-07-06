Владивосток завершил празднование своего дня рождения большой музыкальной программой и салютом

На сцене для многочисленных жителей и гостей приморской столицы выступили гости — группа «Марлины», исполнители Женя Любич и Юрий Николаенко (NЮ). Концерту не помешала даже дождливая погода, которая сопровождала торжества на протяжении всего дня.
Вечерняя программа стала продолжением дневного блока, который состоял не только из музыкальных номеров. Весь день на площади Борцов Революции работали развлекательные, познавательные, творческие, спортивные и гастрономические локации. Все они были бесплатными и открытыми для всех желающих.
Старт празднику дал традиционный Кубок Владивостока по баскетболу 3×3. На протяжении всего дня за награды боролись 16 команд в двух возрастных категориях: юноши 15−17 лет и мужчины старше 18 лет. Турнир собрал сильнейшие команды города.
Еще одной яркой площадкой стал «Автосалон-2026» — машины разных лет выстроились вдоль улицы Светланской и стали настоящим местом притяжения автолюбителей разных возрастов, отмечает пресс-служба мэрии.
Впервые на площади в этом году работал павильон библиотек Владивостока. Здесь можно было не только оформить читательский билет, познакомиться с книжными новинками, но и записаться на бесплатную экскурсию по городу.
Еще одним спортивным мероприятием стали международные поединки по боксу, в котором приняли участие спортсмены России и Китая в возрасте от 19 лет. Делегация спортсменов из провинции Хэйлунцзян специально приехала к празднованию Дня рождения Владивостока для участия в турнире дружбы.
Вечерний концерт на площади начался в 18 часов — сразу после подведения итогов проекта «Народное караоке». На сцене выступили лучшие творческие коллективы региона, а затем эстафету подхватили столичные музыканты, которые исполнили для владивостокцев и многочисленных гостей региона свои хиты.
Затем со словами поздравлений ко всем гостям праздника обратились губернатор Приморского края Олег Кожемяко и глава города Константин Шестаков. Руководители региона и города в своих выступлениях сошлись в главном: главное богатство Владивостока — это его жители.
Завершилось празднование 166-летия приморской столицы красочным фейерверком.