Владивосток завершил празднование своего дня рождения большой музыкальной программой и салютом

Вечерняя программа стала продолжением дневного блока, который состоял не только из музыкальных номеров. Весь день на площади Борцов Революции работали развлекательные, познавательные, творческие, спортивные и гастрономические локации. Все они были бесплатными и открытыми для всех желающих.