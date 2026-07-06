Молочная кухня для будущих мам Хабаровского края стала ещё доступнее

Эта инициатива является частью масштабного национального проекта «Семья» и демонстрирует приоритет демографической политики в регионе. В краевом минсоцзащиты отметили, что на поддержку семей и детей в Хабаровском крае в 2026 году направлено более 15 млрд руб., из них 11 млрд — на социальные выплаты. В крае действуют 23 меры поддержки семей с детьми. Проект «Молочная кухня» — один из самых ярких и социально значимых инструментов этой работы.