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Молочная кухня для будущих мам Хабаровского края стала ещё доступнее

По инициативе губернатора Дмитрия Демешина стать участницей программы может любая беременная женщина в регионе — независимо от уровня дохода семьи.

Проект «Молочная кухня» вышел на принципиально новый уровень, став одной из самых масштабных и доступных мер поддержки беременных женщин. Главный барьер — проверка доходов семьи — теперь снят по решению главы региона, сообщает hab.aif.ru.

Теперь любая женщина, вставшая на учёт по беременности в Хабаровском крае, имеет законное право на меру поддержки, при этом уровень достатка её семьи больше не имеет значения.

Суть программы проста и эффективна: забота о здоровье матери и будущего ребёнка подкрепляется ежемесячной выплатой в размере до 3500 рублей. Эти средства — компенсация за купленные будущей мамой молочные продукты, которая автоматически зачисляется на банковскую карту в месяце, следующем за месяцем покупки.

Механизм получения поддержки следующий: женщина встаёт на учёт по беременности в медицинском учреждении, обращается в центр социальной поддержки населения, после чего становится участницей программы. Возмещать траты можно до самого рождения ребёнка, приобретая продукцию у местных производителей — участников проекта (молоко, творог, сметана, кефир, йогурт).

Проект, стартовавший 1 декабря 2025 года в Хабаровске, уже доказал свою востребованность. Изначально он был адресным и помогал только малоимущим семьям. Однако новая инициатива губернатора сделала его по-настоящему народным.

География проекта также стремительно расширяется. К программе уже присоединились Комсомольск-на-Амуре, Амурск, Солнечный, Ванино, Советская Гавань, а теперь и Хабаровский район с районом им. Лазо. Поставлена чёткая задача: охватить этой мерой поддержки весь край до конца 2026 года.

«Когда я услышала, что отменили критерии нуждаемости в проекте “Молочная кухня”, сразу же пошла всё оформлять. Спасибо губернатору Дмитрию Демешину за такую программу! И конечно, очень выручают меры поддержки, которые инициирует наш президент», — поделилась впечатлениями одна из первых участниц проекта Луиза Андреева.

Проект отличается гибкостью. Если беременная женщина из Комсомольска-на-Амуре приехала на обследование в перинатальный центр Хабаровска, она может обратиться в любой магазин-участник проекта на территории столицы края. Главное условие — наличие подтверждающего документа из центра социальной поддержки.

Эта инициатива является частью масштабного национального проекта «Семья» и демонстрирует приоритет демографической политики в регионе. В краевом минсоцзащиты отметили, что на поддержку семей и детей в Хабаровском крае в 2026 году направлено более 15 млрд руб., из них 11 млрд — на социальные выплаты. В крае действуют 23 меры поддержки семей с детьми. Проект «Молочная кухня» — один из самых ярких и социально значимых инструментов этой работы.