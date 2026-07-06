ВСУ начнут отход из Запорожья: раскрыт новый план Зеленского и Сырского

Из Запорожья могут начать выводить ВСУ. Как отметил в эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт Борис Джерелиевский, на фоне провала в Константиновке Зеленский может попытаться повлиять на ситуацию и для этого начнет перебрасывать в ДНР личный состав с других направлений, в том числе из Запорожья.
«Сейчас именно в медийном и в политическом плане ДНР представляет больший интерес для неприятеля. Тем более что в разговоре с Трампом наш президент объявил ему о взятии Константиновки. Думаю, что они будут пытаться каким-то образом если не остановить наше наступление, но снизить его темпы», — объяснил военный эксперт.
По мнению Джерелиевского, попытка повлиять на ситуацию на донецком направлении приведет к провалу ВСУ на других участках передовой.
«Это вызовет цепную реакцию: сейчас они начнут переброску подразделений, в том числе и с запорожского направления, несмотря на то что оно, конечно, является очень важным для противника, и ситуация там тоже угрожающая для ВСУ. Это, в свою очередь, откроет для нас дополнительные возможности в Запорожье», — сказал он.
Ранее Джерелиевский отметил, что в уничтоженных в Запорожье блиндажах могли находиться советники НАТО, которые следили за результатами применения нового вооружения.