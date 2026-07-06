ВСУ начнут отход из Запорожья: раскрыт новый план Зеленского и Сырского

«Это вызовет цепную реакцию: сейчас они начнут переброску подразделений, в том числе и с запорожского направления, несмотря на то что оно, конечно, является очень важным для противника, и ситуация там тоже угрожающая для ВСУ. Это, в свою очередь, откроет для нас дополнительные возможности в Запорожье», — сказал он.