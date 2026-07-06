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Ремонт трассы Комсомольск — Амурск выполнен на 25%

Работы на участке, протяженность которого составляет 8,6 километра, ведутся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Подрядчики уже установили временные знаки, демонтировали старые павильоны, срезали старый асфальт и расчистили кюветы. Сейчас дорожники занимаются укладкой нижнего, выравнивающего, слоя асфальта. Кроме того, им предстоит отремонтировать трубы, заменить шесть автобусных остановок, установить новые дорожные ограждения и нанести на проезжую часть.

Работы на участке, протяженность которого составляет 8,6 километра, ведутся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Подрядчики уже установили временные знаки, демонтировали старые павильоны, срезали старый асфальт и расчистили кюветы. Сейчас дорожники занимаются укладкой нижнего, выравнивающего, слоя асфальта. Кроме того, им предстоит отремонтировать трубы, заменить шесть автобусных остановок, установить новые дорожные ограждения и нанести на проезжую часть свежую разметку. Всего по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в этом году в Хабаровском крае планируется привести в нормативное состояние 60 участков дорог общей протяженностью свыше 140 километров.