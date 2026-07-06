Участок теплосети обновили на Партизанском проспекте во Владивостоке

На Партизанском проспекте во Владивостоке завершили реконструкцию изношенной теплосети у дома № 49. Работы выполнило АО «ВПЭС», а о завершении проекта сообщила пресс-служба администрации города.
Специалисты заменили 440 метров старых теплотрасс, построили четыре новые тепловые камеры и реконструировали ещё одну. Кроме того, они сделали гидроизоляцию нового трубопровода, восстановили 425 м² дорожного покрытия и привели в порядок прилегающую территорию.
Подрядчик закончил объект на месяц раньше намеченного срока. В мэрии связали это с хорошей организацией работы исполнителем и отметили, что обновление сети должно повысить надёжность теплоснабжения района и сократить риск аварий зимой.
Пресс-служба также напомнила, что за последние пять лет во Владивостоке отремонтировали 155 километров сетей, а число аварийных отключений удалось снизить на 40%. В этом сезоне ремонт теплосетей продолжится на улицах Горной, Светланской, Давыдова, Вилкова, Народном проспекте, Пушкинской и улице 40 лет ВЛКСМ.
Вице-мэр Роман Чернявский заявил, что город последовательно меняет изношенные сети и требует от подрядчиков держать высокий темп без потери качества. По его словам, работы проверяют каждую неделю, и пока замечаний к подрядчику не было. Всё делается по графику, несмотря на дождь.