Участок теплосети обновили на Партизанском проспекте во Владивостоке

Вице-мэр Роман Чернявский заявил, что город последовательно меняет изношенные сети и требует от подрядчиков держать высокий темп без потери качества. По его словам, работы проверяют каждую неделю, и пока замечаний к подрядчику не было. Всё делается по графику, несмотря на дождь.