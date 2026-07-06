В Хабаровске задержали семерых браконьеров, занимавшихся незаконной заготовкой икры осетра

На момент задержания в лодках рыбаков находились пять живых осетров, которые были выпущены сотрудниками полиции в естественную среду обитания. При проведении обысков у подозреваемых обнаружено 700 килограммов замороженных фрагментов мяса рыб семейства осетровых, 40 килограммов копчёной продукции, один замороженный экземпляр целого осетра и 82 килограмма чёрной икры. Помимо этого, у злоумышленников изъяты два плавательных средства, радиостанции, сплавные сети, а также предметы для засолки икры.