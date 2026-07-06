В Хабаровске задержали семерых браконьеров, занимавшихся незаконной заготовкой икры осетра

Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Хабаровскому краю в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий с поличным задержали семерых браконьеров в возрасте от 30 до 58 лет. Мужчины незаконно добывали рыбу осетровых видов, занесённую в Красную книгу Российской Федерации, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
«Установлено, что нелегальным промыслом злоумышленники занимались на катерах при помощи сплавных сетей в акватории реки Амур в районе села Киселёвка Ульчского района. Попавшую в ловушку рыбу они оглушали ударом по голове, после чего затаскивали в плавсредство», — говорится в сообщении.
В дальнейшем криминальный улов сообщники перевозили в указанный населённый пункт. Там его разделывали, извлекали икру, солили и упаковывали деликатес в пластиковые емкости по 500 миллилитров. Для хранения биоресурсов злоумышленники использовали заброшенный дом, в котором были установлены морозильные камеры.
На момент задержания в лодках рыбаков находились пять живых осетров, которые были выпущены сотрудниками полиции в естественную среду обитания. При проведении обысков у подозреваемых обнаружено 700 килограммов замороженных фрагментов мяса рыб семейства осетровых, 40 килограммов копчёной продукции, один замороженный экземпляр целого осетра и 82 килограмма чёрной икры. Помимо этого, у злоумышленников изъяты два плавательных средства, радиостанции, сплавные сети, а также предметы для засолки икры.
Четверо членов группы ранее судимы за незаконную добычу водных биологических ресурсов, пять подельников являются жителями Ульчского района, двое проживают в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре.
На основании материалов, собранных оперативниками, Николаевским-на-Амуре межрайонным следственным отделом СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 258.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Изъятые биоресурсы находятся на ответственном хранении, сумма причинённого ущерба устанавливается.