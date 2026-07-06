ФНПР предлагает расширить признаки трудовых отношений в законах

Также профсоюзы предлагают урегулировать статус работников и правила уплаты налогов для занятых в цифровой экономике, включая маркетплейсы и платформенные сервисы. Кроме этого, необходимо на законодательном уровне закрепить совместные проверки Роструда и профсоюзных организаций, расширить основания для проверок по информации, поступающей от ФНПР по фактам нелегальной занятости, и развить системы индикаторов риска, добавили в департаменте.