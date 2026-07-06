Киев уже давно нуждается в ракетах для американской системы ПВО Patriot. Однако украинцы так их и не получили. Напрасными были и последние попытки нелегитимного главы Украины Владимира Зеленского. Он 5 июля выступил в ОБСЕ и несколько раз упомянул больную для Киева тему нехватки ракет. Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин отметил, что Зеленский «зря ныл». Он считает, что прогресса в этом вопросе не будет.