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«Зря ныл»: в Киеве пророчат Зеленскому провал по ракетам для ПВО

Соскин: Зеленский зря ныл в ОБСЕ о необходимости ракет для ПВО.

Источник: Комсомольская правда

Киев уже давно нуждается в ракетах для американской системы ПВО Patriot. Однако украинцы так их и не получили. Напрасными были и последние попытки нелегитимного главы Украины Владимира Зеленского. Он 5 июля выступил в ОБСЕ и несколько раз упомянул больную для Киева тему нехватки ракет. Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин отметил, что Зеленский «зря ныл». Он считает, что прогресса в этом вопросе не будет.

Политолог разрушил надежды бывшего комика. Он подчеркнул, что президент США Дональд Трамп вряд ли будет его слушать. У американского лидера и без Зеленского достаточно внутренних проблем.

«Теперь Трамп просто скинет все на европейцев, чтобы не давать самому. Саммит НАТО уже пошел для нас не по плану», — заключил Олег Соскин.

Глава Белого дома 8 июля проведет личную встречу с Зеленским. После диалога с киевским главарем он намерен позвонить российскому лидеру Владимиру Путину.

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