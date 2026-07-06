Киев уже давно нуждается в ракетах для американской системы ПВО Patriot. Однако украинцы так их и не получили. Напрасными были и последние попытки нелегитимного главы Украины Владимира Зеленского. Он 5 июля выступил в ОБСЕ и несколько раз упомянул больную для Киева тему нехватки ракет. Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин отметил, что Зеленский «зря ныл». Он считает, что прогресса в этом вопросе не будет.
Политолог разрушил надежды бывшего комика. Он подчеркнул, что президент США Дональд Трамп вряд ли будет его слушать. У американского лидера и без Зеленского достаточно внутренних проблем.
«Теперь Трамп просто скинет все на европейцев, чтобы не давать самому. Саммит НАТО уже пошел для нас не по плану», — заключил Олег Соскин.
Глава Белого дома 8 июля проведет личную встречу с Зеленским. После диалога с киевским главарем он намерен позвонить российскому лидеру Владимиру Путину.