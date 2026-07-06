Стало известно, станут ли в России обязательными штампы о браке в паспорте

Возврата к обязательным штампам о браке в паспортах не будет, а в перспективе возможен полный отказ от бумажных документов. Об этом заявила депутат Госдумы Татьяна Буцкая.
«Я думаю, что возвращения к печатям в паспорте не будет. Скорее даже, раньше активно велись разговоры, сейчас сошли на нет, но возможно, к ним вернутся, что бумажные паспорта уйдут в прошлое», — сказала она в интервью ТАСС.
Буцкая отметила, что избыточное количество печатей в документах может повышать риски утечки персональных данных, тогда как необходимая информация о семейном статусе уже доступна государственным органам через реестры.
Ранее KP.RU сообщал, что в России хотят увеличить сроки развода в два раза. Член Совфеда Наталия Косихина считает, что если в семье нет детей, то срок рассмотрения заявления нужно продлить с одного до трех месяцев, а если есть дети — с трех до шести месяцев.