Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, станут ли в России обязательными штампы о браке в паспорте

Депутат Буцкая: возвращения обязательных штампов о браке в паспорт не будет.

Источник: Комсомольская правда

Возврата к обязательным штампам о браке в паспортах не будет, а в перспективе возможен полный отказ от бумажных документов. Об этом заявила депутат Госдумы Татьяна Буцкая.

«Я думаю, что возвращения к печатям в паспорте не будет. Скорее даже, раньше активно велись разговоры, сейчас сошли на нет, но возможно, к ним вернутся, что бумажные паспорта уйдут в прошлое», — сказала она в интервью ТАСС.

Буцкая отметила, что избыточное количество печатей в документах может повышать риски утечки персональных данных, тогда как необходимая информация о семейном статусе уже доступна государственным органам через реестры.

Ранее KP.RU сообщал, что в России хотят увеличить сроки развода в два раза. Член Совфеда Наталия Косихина считает, что если в семье нет детей, то срок рассмотрения заявления нужно продлить с одного до трех месяцев, а если есть дети — с трех до шести месяцев.

Узнать больше по теме
Государственная дума РФ: как работает главный законодательный орган страны
Государственная дума занимает особое место в системе российской власти. Именно здесь обсуждаются и принимаются федеральные законы, определяющие развитие государства, экономики и социальной сферы. Через нижнюю палату парламента проходят важнейшие решения, затрагивающие жизнь миллионов граждан. Разбираемся, как устроена Госдума, какие полномочия она имеет и как формируется ее состав.
Читать дальше