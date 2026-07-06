Новосибирцам рассказали о доплатах к пенсии в 2026 году

В 2026 году российские пенсионеры смогут получать различные социальные доплаты, сообщила РИА Новости профессор Юлия Финогенова.
Если доход неработающего пенсионера ниже регионального прожиточного минимума (в 2026 году федеральный минимум установлен на уровне 16 288 рублей), назначается автоматическая федеральная или региональная доплата.
Также предусмотрены надбавки за возраст и инвалидность: при достижении 80 лет или установлении I группы фиксированная выплата к страховой пенсии удваивается — с 9 584,69 рублей до 19 169,38 рублей (перерасчёт выполняется автоматически). Кроме того, пенсионеры могут рассчитывать на доплаты за иждивенцев, северный и сельский стаж и другие случаи, предусмотренные законодательством.