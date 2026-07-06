Новосибирцам рассказали о доплатах к пенсии в 2026 году

Также предусмотрены надбавки за возраст и инвалидность: при достижении 80 лет или установлении I группы фиксированная выплата к страховой пенсии удваивается — с 9 584,69 рублей до 19 169,38 рублей (перерасчёт выполняется автоматически). Кроме того, пенсионеры могут рассчитывать на доплаты за иждивенцев, северный и сельский стаж и другие случаи, предусмотренные законодательством.