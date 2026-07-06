Киев вздрогнул от ответа за атаки на Крым: главная новость СВО 6 июля

В Крыму в результате атаки беспилотников ВСУ погиб мирный житель, еще двое получили ранения. Практически одновременно ВСУ пытались атаковать с использованием дронов и ракет Ростовскую область. Глава региона Юрий Слюсарь сообщил, что пострадавших нет, повреждено здание общепита.
В эксклюзивном комментарии aif.ru заслуженный военный летчик РФ генерал-майор Владимир Попов объяснил, откуда ВСУ ведут атаки на российские регионы.
«В случае с Ростовской областью местом запуска была площадка в украинском приграничье. Это Сумская, Харьковская, Херсонская и Черниговская области. Для атаки на Крым дроны могут лететь из Николаевской, Херсонской и Одесской областей. Могут запускать с моря, используя морские платформы, траулеры, контейнеровозы. Используют корабли, которые вроде как мимо идут, например в сторону проливов Босфор или Дарданеллы, а с борта такого судна стартуют дроны и идут атаковать Крым», — отметил он.
Собеседник издания указал на то, что противник использует различные военные хитрости.
«Сейчас наблюдается тактика маневренности, потому что на стороне ВСУ работают хорошо подготовленные, аналитически грамотные западные специалисты. Они работают с нескольких направлений сразу: может быть маленький групповой удар с одного направления, а следом ночью идет массированный удар, достаточно большой. В результате нашей системе ПВО приходится вести практически круговую оборону», — уточнил собеседник издания.
Попов подчеркнул, что ответом на атаки дронов и ракет ВСУ является постоянная комплексная работа по военным объектам, выявление и уничтожение мест производства и хранения вооружения, точек запуска, логистики противника. Так, по данным пророссийского подполья, российские дроны регулярно уничтожают места расположения операторов дронов ВСУ в Одессе и Николаеве.
«Наша разведка работает, выявляет группы противника, которые запускают дроны, уничтожает их. Они пытаются прятаться, скрываться в норах от ответного удара или от предупреждающего удара. Но эти гнезда операторов беспилотников, места сборки, хранения дронов находят и ликвидируют», — подытожил он.