Киев вздрогнул от ответа за атаки на Крым: главная новость СВО 6 июля

«В случае с Ростовской областью местом запуска была площадка в украинском приграничье. Это Сумская, Харьковская, Херсонская и Черниговская области. Для атаки на Крым дроны могут лететь из Николаевской, Херсонской и Одесской областей. Могут запускать с моря, используя морские платформы, траулеры, контейнеровозы. Используют корабли, которые вроде как мимо идут, например в сторону проливов Босфор или Дарданеллы, а с борта такого судна стартуют дроны и идут атаковать Крым», — отметил он.