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Школьники Владивостока осваивают беспилотные авиационные системы

На центральной площади Владивостока состоялись соревнования по управлению беспилотными авиационными системами.

Источник: НИА Владивосток

В мероприятии приняли участие десять команд из восьми школ приморской столицы, отмечает пресс-служба мэрии.

Одновременно ребятам необходимо было выполнить три задания:

— сборку и диагностику — участники собирали дрон, проверяли его работоспособность и разбирали обратно;

— программирование — здесь перед ними стояла задача запрограммировать маршрут полёта, перенести дрон в специальный куб для проверки правильности кода;

— пилотирование — после получения допуска от судьи ребята выполняли полёт по заданному маршруту в кубе.

По результатам соревнований в командном зачете:

3 место — МБОУ СОШ 82.

2 место — МБОУ СОШ 61.

1 место — МБОУ СОШ 66.

В индивидуальном зачете:

Лучший программист — Родион Бережной, МБОУ СОШ 66.

Лучший техник — Егор Карпец, МБОУ СОШ 82.

Лучший пилот — Даниил Шмаков, МБОУ СОШ 66.

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