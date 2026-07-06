Школьники Владивостока осваивают беспилотные авиационные системы

В мероприятии приняли участие десять команд из восьми школ приморской столицы, отмечает пресс-служба мэрии.
Одновременно ребятам необходимо было выполнить три задания:
— сборку и диагностику — участники собирали дрон, проверяли его работоспособность и разбирали обратно;
— программирование — здесь перед ними стояла задача запрограммировать маршрут полёта, перенести дрон в специальный куб для проверки правильности кода;
— пилотирование — после получения допуска от судьи ребята выполняли полёт по заданному маршруту в кубе.
По результатам соревнований в командном зачете:
3 место — МБОУ СОШ 82.
2 место — МБОУ СОШ 61.
1 место — МБОУ СОШ 66.
В индивидуальном зачете:
Лучший программист — Родион Бережной, МБОУ СОШ 66.
Лучший техник — Егор Карпец, МБОУ СОШ 82.
Лучший пилот — Даниил Шмаков, МБОУ СОШ 66.