Жители трех районов Новосибирска остались без света из-за аварий

В Кировском районе аварии случились сразу на двух участках. С 6.00 до 9.00 электричества не было на улицах Вознесенской, Рубежной, Воскресной, Прокопьевской и Федора Горячева. А с 6.40 до 9.40 отключение затронуло улицы Серафимовича, Успенского, Костычева, Немировича-Данченко и другие. Во всех случаях причиной назвали аварийные ситуации на трансформаторных подстанциях.