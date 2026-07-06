Капитан сборной Бразилии принес извинения болельщикам за вылет с ЧМ

ВАШИНГТОН, 6 июля. /ТАСС/. Капитан сборной Бразилии Маркиньос принес извинения своим болельщикам за вылет с чемпионата мира после поражения в матче ⅛ финала от норвежцев. Комментарий Маркиньоса приводит AFP.
На мировом первенстве — 2026 бразильцы проиграли норвежцам со счетом 1:2 в ⅛ финала. Футболисты сборной Бразилии впервые за 36 лет не смогли добраться до четвертьфинальной стадии на чемпионате мира.
«Мы допустили много ошибок, не использовав имеющиеся у нас моменты. У нас были пенальти (Бруно Гимарайнс не реализовал 11-метровый на 14-й минуте — прим. ТАСС) и другие возможности. На чемпионате мира команда, которая допустит меньше ошибок, в итоге выходит в следующую стадию», — сказал 32-летний защитник французского «Пари Сен-Жермен».
Маркиньос отметил эффективность норвежского нападающего Эрлинга Холанда, который забил два гола в концовке матча: «Сегодня норвежская команда эффективно использовала имевшиеся у нее голевые шансы».
«Теперь мы должны взять на себя ответственность. Я как капитан, мы как более опытные игроки должны взять на себя ответственность, чтобы будущие поколения могли работать спокойнее. Хочу извиниться перед бразильским народом, перед всеми, кто приехал сюда и стал свидетелем этого. Мы должны учиться на своих ошибках. У нового поколения есть четыре года [до чемпионата мира 2030 года], чтобы поработать и добиться больших успехов на следующем чемпионате мира», — заключил он.
Сборная Бразилии является самой титулованной командой в истории турнира. Она становилась чемпионом мира в 1958, 1962, 1970, 1994 и 2002 годах. До финала бразильцы не доходили с последнего победного турнира. Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые принимают участие 48 команд. Соревнование завершится 19 июля. Действующим обладателем трофея является сборная Аргентины.