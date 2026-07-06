Более 700 волонтёров ежедневно ищут пропавших девочек в Туве

Пятые сутки в Кызыле продолжаются масштабные поиски двух 12-летних школьниц. Ранним утром 2 июля на берегу Енисея нашли их телефоны и обувь. К профессиональным спасателям сразу подключились волонтёры — региональное отделение Наццентра помощи детям, отряд «СаяныСПАС», активисты «Единой России» и «Народного фронта».
Как рассказали в ГУ МЧС России по Республике Тыва, каждый день к оперативному штабу у коммунального моста приходят сотни неравнодушных людей. 5 июля сформировали 190 поисковых групп — более 700 человек. Несовершеннолетние к поискам не привлекаются.
Власти, организации, депутаты, предприниматели и блогеры помогают чем могут: предоставляют лодки, машины, квадрокоптеры, ГСМ, экипировку, воду и еду. Поиски ведутся круглосуточно и без выходных. Все силы брошены на то, чтобы найти детей.
Ранее мы сообщали, что ещё один тапок пропавшей в Туве девочки нашли в Енисее.