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Временные ограничения действуют в аэропортах Казани, Самары и ещё трёх городов

Временные ограничения на приём и выпуск самолётов введены ещё в пяти аэропортах РФ. Речь идёт о воздушных гаванях Пскова, Пензы, Ульяновска, Казани и Самары. Об этом проинформировали в Федеральном агентстве воздушного транспорта.

Источник: Life.ru

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — сказано в заявлении Росавиации.

Также ранее план «Ковёр» был объявлен в аэропортах Калуги, Череповца, Иваново, Ярославля, Волгограда и Саратова.

Временные ограничения ввели ночью 6 июля уже в 11 аэропортах России. Некоторые авиагавани принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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