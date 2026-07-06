Временные ограничения действуют в аэропортах Казани, Самары и ещё трёх городов

Временные ограничения на приём и выпуск самолётов введены ещё в пяти аэропортах РФ. Речь идёт о воздушных гаванях Пскова, Пензы, Ульяновска, Казани и Самары. Об этом проинформировали в Федеральном агентстве воздушного транспорта.