Временные ограничения действуют в аэропортах Казани, Самары и ещё трёх городов

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — сказано в заявлении Росавиации.
Также ранее план «Ковёр» был объявлен в аэропортах Калуги, Череповца, Иваново, Ярославля, Волгограда и Саратова.
Временные ограничения ввели ночью 6 июля уже в 11 аэропортах России. Некоторые авиагавани принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.
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