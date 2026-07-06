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Новое расписание, запись к врачам и справки онлайн: что изменилось в поликлиниках с июля

В России ввели новые правила записи на приём в поликлинику.

Источник: Комсомольская правда

В России с июля изменились правила записи на прием в поликлинику. Так, чтобы попасть к узкопрофильному специалисту, сначала нужно обратиться к участковому терапевту или врачу общей практики. Осмотр покажет, есть ли основания для приема у специалиста. О новых правилах подробно пишет Царьград.

Кроме того, с 1 июля россияне могут запросить некоторые справки онлайн. В том числе, можно оформить выписку из амбулаторной карты и заключение для занятий спортом без посещения поликлиники. В онлайн-формате теперь доступны также справки о прививках и об отсутствии контактов с инфекционными больными.

Помимо прочего, в поликлиниках ввели временное зонирование. Теперь утром (с 08:00) принимают пациентов с острыми симптомами. Дневные и вечерние часы отведены под прием по записи, а также диспансеризацию и плановое наблюдение пациентов.

Между тем в России планируют расширять неонатальный скрининг. Число позиций в нем хотят значительно увеличить. Минздрав России намерен добавить в неонатальный скрининг еще пять заболеваний.