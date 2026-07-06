Новое расписание, запись к врачам и справки онлайн: что изменилось в поликлиниках с июля

Кроме того, с 1 июля россияне могут запросить некоторые справки онлайн. В том числе, можно оформить выписку из амбулаторной карты и заключение для занятий спортом без посещения поликлиники. В онлайн-формате теперь доступны также справки о прививках и об отсутствии контактов с инфекционными больными.