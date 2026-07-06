Силовики провели проверку маломерных судов в морском порту Владивостока

В акватории морского порта Владивосток прошли совместные контрольно-профилактические рейды по проверке маломерных судов.
Рейды организовала Приморская транспортная прокуратура, а в проведении мероприятий участвовали инспекторы ГИМС МЧС, специалисты Ространснадзора и сотрудники транспортной полиции, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
Во время проверок осмотрены маломерные суда, проверено наличие судовых документов и спасательных средств, а также соблюдение нормативов пассажировместимости. С членами экипажей провели беседы о необходимости строгого соблюдения обязательных требований, говорится в сообщении.
По итогам рейдов выявлены нарушения эксплуатационных правил: судоводители привлечены к административной ответственности по статье 11.8 КоАП РФ, а владельцы баз-стоянок получили штрафы по статье 11.12 КоАП РФ за допуск судов к выходу с нарушениями.
Профилактические выезды в акватории порта будут продолжены на регулярной основе, отметили организаторы рейдов.