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Силовики провели проверку маломерных судов в морском порту Владивостока

Рейды выявили нарушения у судовладельцев и владельцев баз-стоянок.

Источник: Аргументы и факты

В акватории морского порта Владивосток прошли совместные контрольно-профилактические рейды по проверке маломерных судов.

Рейды организовала Приморская транспортная прокуратура, а в проведении мероприятий участвовали инспекторы ГИМС МЧС, специалисты Ространснадзора и сотрудники транспортной полиции, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Во время проверок осмотрены маломерные суда, проверено наличие судовых документов и спасательных средств, а также соблюдение нормативов пассажировместимости. С членами экипажей провели беседы о необходимости строгого соблюдения обязательных требований, говорится в сообщении.

По итогам рейдов выявлены нарушения эксплуатационных правил: судоводители привлечены к административной ответственности по статье 11.8 КоАП РФ, а владельцы баз-стоянок получили штрафы по статье 11.12 КоАП РФ за допуск судов к выходу с нарушениями.

Профилактические выезды в акватории порта будут продолжены на регулярной основе, отметили организаторы рейдов.

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