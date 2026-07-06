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Figaro: Мэр коммуны Локмарья погиб в перепалке с владельцем прогулочного судна

Мэр коммуны Локмарья на северо-западе Франции погиб в результате конфликта с владельцем прогулочного судна. Об этом в воскресенье, 6 июля, сообщили в Figaro, ссылаясь на источник.

Мэр коммуны Локмарья на северо-западе Франции погиб в результате конфликта с владельцем прогулочного судна. Об этом в воскресенье, 6 июля, сообщили в Figaro, ссылаясь на источник.

— Доминик Русло, мэр Локмарья, скончался в субботу вечером после того, как вступил в перепалку с владельцем прогулочного судна в порту Ле-Пале, — уточнили в издании.

На данный момент правоохранители устанавливают причины произошедшего, подозреваемого уже задержали. Ранее он уже был судим за нанесение тяжкого вреда здоровью.

До этого 21-летний футболист-любитель Лоренцо Спасиано также погиб в итальянском Неаполе — его застрелили после конфликта, возникшего во время игры в мини-футбол.

Кроме того, в Калуге погиб кандидат в мастера спорта по спортивной гимнастике Дмитрий Исаев. Этому предшествовал конфликт спортсмена со знакомым мужчиной на почве ревности.

В августе 2025-го в подмосковном Щелкове несколько приезжих также избили около бара «Андеграунд» футболиста «Русской общины» Арсения Ерошевича. Врачи не смогли его спасти.

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