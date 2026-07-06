Семьям Хабаровска ТОГУ предложил бесплатную юридическую поддержку

Акции, посвященные Дню любви, семьи и верности, проходят также в Комсомольске-на-Амуре. Например, жители города Юности до 8 июля в рамках благотворительности сдают вещи, книги и игрушки для семей, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Поддержку оказывают и одиноким пожилым людям.