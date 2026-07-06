Семьям Хабаровска ТОГУ предложил бесплатную юридическую поддержку

Тихоокеанский государственный университет стал участником Всероссийской недели правовой помощи по вопросам защиты интересов семьи. Так, хабаровчане с 6 по 12 июля этого года получат бесплатную юридическую помощь, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Расписание консультаций, которые проведут специалисты юридической клиники Юридического института ТОГУ ACTIO CIVILIS, известно на первые три дня. С 6 по 8 июля желающих примут с 15:00 до 18:00 по адресу: улица Тихоокеанская, 134, аудитория 203.
Как отметили в вузе, данную акцию проводят ежегодно и посвящают ее дню памяти святых Петра и Февронии Муромских, иначе — Дню любви, семьи и верности.
— Основная цель проведения программы — поддержка родителей и детей, защита семейных ценностей, правовое просвещение и оказание бесплатной юридической помощи, — добавили в ТОГУ.
Отдельное внимание специалисты уделят семьям участников СВО.
Акции, посвященные Дню любви, семьи и верности, проходят также в Комсомольске-на-Амуре. Например, жители города Юности до 8 июля в рамках благотворительности сдают вещи, книги и игрушки для семей, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Поддержку оказывают и одиноким пожилым людям.