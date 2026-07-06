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Politico: НАТО готовится к конфликту с РФ

Страны восточного фланга Североатлантического альянса готовятся к вооружённому конфликту с Российской Федерацией, сообщает Politico.

Источник: Аргументы и факты

Североатлантический альянс готовится к вооружённому конфликту с Российской Федерацией, сообщает Politico.

«То, что мы наблюдали, было стремлением континента укрепить свои восточные границы перед лицом угрозы, с которой, по его мнению, Вашингтон больше не справится», — говорится в сообщении.

В материале сказано, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп «ставит под сомнение старые гарантии безопасности» и намерен сократить военное присутствие в странах Европы, при этом «страны восточного фланга альянса укрепляют оборону».

Автор отметил, что каждая страна «готовится по-своему». В частности, в Финляндии речь идёт о «концепции тотальной обороны».

Российская сторона неоднократно заявляла об активности Североатлантического альянса у западных границ, НАТО расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». В РФ подчёркивают, что Российская Федерация никому не угрожает.

По данным Foreign Policy, чиновники из США полагают, что Украина не сможет продержаться и двух дней, если окажется без внешней поддержки.

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