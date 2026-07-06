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Новосибирцев предупредили о геомагнитных возмущениях 6 июля

6 июля геомагнитная обстановка в Новосибирской области будет преимущественно спокойной, однако в первой половине дня возможны небольшие возмущения. Таковы данные Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Источник: Сиб.фм

6 июля геомагнитная обстановка в Новосибирской области будет преимущественно спокойной, однако в первой половине дня возможны небольшие возмущения. Таковы данные Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Большую часть суток магнитосфера будет оставаться стабильной. Индекс Kp составит 2−3 балла, что укладывается в норму. Тем не менее, около 10 часов утра по новосибирскому времени прогнозируются геомагнитные возмущения с повышением индекса Кр до 4. Этот период продлится ориентировочно до 13 часов, после чего обстановка вернётся в спокойное русло.

Вероятность полноценной магнитной бури специалисты оценивают в 26%.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в начале недели характер погоды в Новосибирской области останется прежним: ожидаются жара и дожди.