В Хабаровске за сутки горели вагончик на Калинина, кровля на Складской и балкон на Гагарина

Как сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, ночью в Хабаровске на улице Калинина на строительной площадке частично обгорел деревянный вагончик. Площадь пожара составила 20 квадратных метров, ликвидирован за полчаса. На улице Складской в одноэтажном деревянном доме частично сгорела кровля на площади 40 квадратных метров, тушение заняло 50 минут. В Комсомольске-на-Амуре на улице Гагарина в квартире на балконе горели домашние вещи на площади два квадратных метра, пожар потушили за 17 минут. Во всех случаях обошлось без пострадавших, причины устанавливают дознаватели МЧС России.