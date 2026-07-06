В Хабаровске за сутки горели вагончик на Калинина, кровля на Складской и балкон на Гагарина

В Хабаровском крае за минувшие сутки чрезвычайных ситуаций не произошло. Подразделения пожарной охраны реагировали на девять техногенных пожаров, три из которых случились в жилом секторе. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, ночью в Хабаровске на улице Калинина на строительной площадке частично обгорел деревянный вагончик. Площадь пожара составила 20 квадратных метров, ликвидирован за полчаса. На улице Складской в одноэтажном деревянном доме частично сгорела кровля на площади 40 квадратных метров, тушение заняло 50 минут. В Комсомольске-на-Амуре на улице Гагарина в квартире на балконе горели домашние вещи на площади два квадратных метра, пожар потушили за 17 минут. Во всех случаях обошлось без пострадавших, причины устанавливают дознаватели МЧС России.
Особый противопожарный режим продолжает действовать в восьми муниципальных образованиях края. На территории региона сохраняется II-III класс пожарной опасности в лесах. На ликвидацию последствий ДТП спасатели привлекались трижды. На туристических маршрутах зарегистрировано девять групп общей численностью 90 человек, из них 30 детей.
Сегодня в Хабаровске ожидается дождь, ветер северо-восточный 2−5 метров в секунду, температура воздуха днём — плюс 24−26 градусов.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru