На Украине началась война наркокартелей с ВСУ: главная новость СВО 6 июля

«У них достаточно сплочённые контингенты. Есть группы бывших военных, есть боевики из наркокартелей или других незаконных вооружённых формирований, которые действовали в Колумбии. То есть многие из них давно знают друг друга. Они сплочены, действуют достаточно слаженно, причём подчиняются они не столько украинскому руководству, сколько непосредственно своим старшим. И если они считали какую-то операцию слишком опасной, то начинали уклоняться от нее. Были и другие инциденты. В итоге ВСУ отказались от отдельного формирования иностранных наемников и направляют их небольшими группами в обычные штурмовые части», — отметил Джерелиевский.