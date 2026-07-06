На Украине началась война наркокартелей с ВСУ: главная новость СВО 6 июля

Иностранные наемники устроили бунты в ВСУ, выставляя свои условия и требования. О том, как их подавили, в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал военный эксперт Борис Джерелиевский.
«Если раньше иностранные наемники были сведены в отдельные формирования, то сейчас ими “разбавляют” подразделения из украинских боевиков, чтобы избежать отказа от выполнения приказа, саботажа. Такие эпизоды ранее происходили неоднократно», — объяснил он.
По словам военного эксперта, попытки бунтов в ВСУ особенно часто фиксировались со стороны колумбийцев.
«У них достаточно сплочённые контингенты. Есть группы бывших военных, есть боевики из наркокартелей или других незаконных вооружённых формирований, которые действовали в Колумбии. То есть многие из них давно знают друг друга. Они сплочены, действуют достаточно слаженно, причём подчиняются они не столько украинскому руководству, сколько непосредственно своим старшим. И если они считали какую-то операцию слишком опасной, то начинали уклоняться от нее. Были и другие инциденты. В итоге ВСУ отказались от отдельного формирования иностранных наемников и направляют их небольшими группами в обычные штурмовые части», — отметил Джерелиевский.
Собеседник издания уточнил, что судьба бунтовщиков была незавидной.
«Бунты заканчивались по-разному. Были эпизоды применения оружия и, вероятно, расстрела этих наёмников. Где-то они продавливали свои требования, когда командование считало, что безопаснее пойти на поводу у них. То есть спускали это на тормозах, а потом от них избавлялись, для этого на передовой есть множество возможностей. Бунтовавших наемников могли отправить на наиболее опасную позицию, с которой они не вернутся, могли быть другие варианты», — подытожил он.