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В июне почти 300 подростков провели время в бесплатном досуговом лагере «Лето в Красноярске»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. За первые четыре летние недели в городском досуговом лагере провели время 296 подростков в возрасте от 14 до 17 лет.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. За первые четыре летние недели в городском досуговом лагере провели время 296 подростков в возрасте от 14 до 17 лет.

Проект работает по принципу «новая неделя — новая смена». Ребята ходят в походы и на экскурсии, встречаются с профессионалами в разных областях, участвуют в мастер-классах. Все мероприятия для участников бесплатны.

В июле смены продолжатся, отмечает пресс-служба мэрии. Участников ждут новые тематические недели: «Дружба народов» — знакомство с культурами и традициями народов; «Молодежка» — погружение в молодежную политику, знакомство с работой молодежных центров; «Движ» — спорт, активные игры и здоровый образ жизни; «Эстетика» — искусство, архитектура, фотография и дизайн.

Всего за лето пройдет 13 смен. Чтобы записать подростка на одну или несколько смен, необходимо заполнить форму регистрации по ссылке и принести пакет необходимых документов в молодежный центр путешественников по адресу: улица Карла Маркса, 49.