Власти США были проинформированы о нечестности судьи, удалившего Балогуна

НЬЮ-ЙОРК, 6 июля. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа до приостановки дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балогуна на чемпионате мира получила информацию о том, что удаливший игрока судья подозревался ранее в причастности к договорным матчам. Об этом пишет газета The New York Times.
В частности, указывает издание, менеджер хедж-фонда Скотт Гудвин, который является крупным донором Федерации футбола США, обратил внимание Белого дома на то, что Рафаэл Клаус, удаливший Балогуна в матче 1/16 финала со сборной Боснии и Герцеговины (2:0), подозревался в Бразилии в причастности к договорным матчам и необоснованным красным карточкам. Несмотря на то что ни Международная федерация футбола (ФИФА) ни бразильские власти не нашли каких-либо доказательств обвинениям, Трамп в разговоре с главой ФИФА Джанни Инфантино упомянул эту информацию.
Портал The Athletic ранее сообщил, что дисциплинарный комитет ФИФА приостановил дисквалификацию Балогуна, позволив ему принять участие в предстоящей игре ⅛ финала с бельгийцами. Трамп после этого выразил признательность ФИФА. Как он написал в соцсети Truth Social, федерация «поступила правильно и исправила большую несправедливость».
Балогун получил красную карточку в игре 1/16 финала с командой Боснии и Герцеговины за фол на защитнике Тарике Мухаремовиче. Американец ударил соперника шипами сзади по ноге. Согласно правилам, игрок должен был пропустить встречу ⅛ финала. Матч между сборными США и Бельгии пройдет в ночь на 7 июля по московскому времени.