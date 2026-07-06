Власти США были проинформированы о нечестности судьи, удалившего Балогуна

В частности, указывает издание, менеджер хедж-фонда Скотт Гудвин, который является крупным донором Федерации футбола США, обратил внимание Белого дома на то, что Рафаэл Клаус, удаливший Балогуна в матче 1/16 финала со сборной Боснии и Герцеговины (2:0), подозревался в Бразилии в причастности к договорным матчам и необоснованным красным карточкам. Несмотря на то что ни Международная федерация футбола (ФИФА) ни бразильские власти не нашли каких-либо доказательств обвинениям, Трамп в разговоре с главой ФИФА Джанни Инфантино упомянул эту информацию.