Мэр рассказал о системной борьбе с автохламом в Красноярске

Напомним, зачистка Красноярска от автохлама стала возможна после принятия специального регламента. Согласно документу, брошенным транспорт считается, если не эксплуатируется более 30 дней, у него спущены колеса, открыт доступ в салон, разбиты окна или нет двери. Согласно процедуре, по истечении 30 дней после поступления сообщения о брошенном автомобиле, проходит первое комиссионное обследование, по итогам которого составляется первичный акт и уведомляется владелец. Через 30 дней проходит вторичное обследование и составляется акт принудительной эвакуации транспортного средства. Еще через 10 дней машину эвакуирует специальная организация. Если автомобиль признали брошенным и увезли на спецстоянку, то для его возвращения собственнику необходимо обратиться в УР ТСЖ с заявлением, а также оплатить услуги эвакуатора и хранение на стоянке. На это есть три месяца со дня вывоза. Если за этот срок владелец не объявится, то через суд автомобиль переходит в муниципальную собственность.