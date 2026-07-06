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Мэр рассказал о системной борьбе с автохламом в Красноярске

С осени 2024 года Красноярск избавили от почти 1,2 тысяч единиц автохлама, сообщил мэр Сергей Верещагин.

С осени 2024 года Красноярск избавили от почти 1,2 тысяч единиц автохлама, сообщил мэр Сергей Верещагин.

Из этого количества более 300 брошенных машин вывезли с улиц и дворов в текущем году. Каждый третий такой автомобиль город эвакуировал своими силами, а более 200 убрали собственники после предупреждений. Сейчас в работе еще свыше 100 заявок.

«Во время рабочих выездов просьбы эвакуировать брошенный транспорт от жителей звучат часто. Такие машины занимают пространство, портят внешний облик, мешают уборке, а в ряде случаев несут опасность», — отметил градоначальник.

Напомним, зачистка Красноярска от автохлама стала возможна после принятия специального регламента. Согласно документу, брошенным транспорт считается, если не эксплуатируется более 30 дней, у него спущены колеса, открыт доступ в салон, разбиты окна или нет двери. Согласно процедуре, по истечении 30 дней после поступления сообщения о брошенном автомобиле, проходит первое комиссионное обследование, по итогам которого составляется первичный акт и уведомляется владелец. Через 30 дней проходит вторичное обследование и составляется акт принудительной эвакуации транспортного средства. Еще через 10 дней машину эвакуирует специальная организация. Если автомобиль признали брошенным и увезли на спецстоянку, то для его возвращения собственнику необходимо обратиться в УР ТСЖ с заявлением, а также оплатить услуги эвакуатора и хранение на стоянке. На это есть три месяца со дня вывоза. Если за этот срок владелец не объявится, то через суд автомобиль переходит в муниципальную собственность.

Сообщения о бесхозных машинах принимают в районных администрациях, также фото и адрес можно оставлять в соцсетях городских служб.