Новосибирцам рассказали, как правильно выбрать овощи и фрукты летом

Роспотребнадзор в преддверии сезона напомнил правила выбора и хранения овощей, фруктов и ягод.
Плоды должны иметь естественный для своего вида цвет, выраженный приятный запах и целую кожуру без следов гнили, порчи или повреждений.
Любую такую продукцию перед едой следует тщательно мыть под проточной водой и строго соблюдать условия хранения. Покупать бахчевые и другую растительную продукцию рекомендуется только в официальных точках продаж, где при сомнении можно запросить документы о качестве и безопасности.
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