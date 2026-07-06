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Новосибирцам рассказали, как правильно выбрать овощи и фрукты летом

Плоды должны иметь естественный для своего вида цвет.

Источник: Freepik

Роспотребнадзор в преддверии сезона напомнил правила выбора и хранения овощей, фруктов и ягод.

Плоды должны иметь естественный для своего вида цвет, выраженный приятный запах и целую кожуру без следов гнили, порчи или повреждений.

Любую такую продукцию перед едой следует тщательно мыть под проточной водой и строго соблюдать условия хранения. Покупать бахчевые и другую растительную продукцию рекомендуется только в официальных точках продаж, где при сомнении можно запросить документы о качестве и безопасности.

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