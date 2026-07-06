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В Толмачёво 6 июля задерживаются несколько рейсов на прилёт

В аэропорту Толмачёво 6 июля задерживается прибытие рейсов из Москвы, Хабаровска, Владивостока и Махачкалы.

Источник: Om1 Новосибирск

Утром 6 июля в новосибирском аэропорту Толмачёво задерживается прибытие нескольких рейсов из российских городов. Об этом следует из данных онлайн-табло воздушной гавани.

Позже расписания ожидается самолёт из московского Шереметьево. Он должен был прибыть в Новосибирск в 07:35, однако расчётное время прилёта перенесли на 08:45. Задержка составит 1 час 10 минут.

Также с опозданием прибудет рейс из Хабаровска. По расписанию самолёт должен был приземлиться в 08:55, но теперь его ожидают в 09:25. Задержка составит 30 минут. Рейс из Владивостока перенесли с 14:15 на 14:50. Самолёт прибудет в Толмачёво на 35 минут позже расписания.

Вечерний рейс из Махачкалы также сдвинули. Вместо 22:40 его ожидают в 23:00. Задержка составит 20 минут.

Пассажирам и встречающим стоит заранее проверять статус рейсов на онлайн-табло аэропорта или у авиакомпаний.