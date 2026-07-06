В Толмачёво 6 июля задерживаются несколько рейсов на прилёт

Также с опозданием прибудет рейс из Хабаровска. По расписанию самолёт должен был приземлиться в 08:55, но теперь его ожидают в 09:25. Задержка составит 30 минут. Рейс из Владивостока перенесли с 14:15 на 14:50. Самолёт прибудет в Толмачёво на 35 минут позже расписания.