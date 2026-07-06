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В столице Тувы появится Центр восточной медицины

Первые специалисты будущего Центра восточной медицины возвращаются с обучения.

Источник: Комсомольская правда

В апреле нынешнего года группа медиков из Тувы полетела в Китай. Пять врачей и четыре медицинские сестры с классическим профессиональным образованием стали первыми, кого делегировали пройти дополнительную подготовку по профилям традиционного китайского врачевания. Им предстоит работать в Центре восточной медицины, который строится в Кызыле.

Обучение проходит в городе Урумчи. Полный курс занимает три месяца. Через три недели медики возвращаются. В республике уже готовятся к этому.

В августе в столице республики пройдет IV Международный буддийский форум, в его программу включено обсуждение строительство нового профильного медицинского центра. А пока специалисты будут практиковать новые методы в одном из учреждений здравоохранения Кызыла.

В республиканском минздраве рассказали, что принимать в Центре восточной медицины будут, в том числе, пациентов из других регионов. Особое внимание уделят участникам СВО и членам их семей. В лечении будут использовать и местные ресурсы, например, воду из целебных источников или траву чуксугбай.