В столице Тувы появится Центр восточной медицины

В республиканском минздраве рассказали, что принимать в Центре восточной медицины будут, в том числе, пациентов из других регионов. Особое внимание уделят участникам СВО и членам их семей. В лечении будут использовать и местные ресурсы, например, воду из целебных источников или траву чуксугбай.