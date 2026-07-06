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Nice Matin: Полиция допросила подростка, пострадавшего при покушении на Ермолаева

Сотрудники французской полиции допросили 13-летнего сына украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в рамках расследования покушения в Монако. Об этом в воскресенье, 5 июля, сообщили в Nice Matin.

Сотрудники французской полиции допросили 13-летнего сына украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в рамках расследования покушения в Монако. Об этом в воскресенье, 5 июля, сообщили в Nice Matin.

— Что касается пострадавших, то пока полиция Франции допросила только подростка, — добавили в материале.

В издании также уточнили, что беседа с несовершеннолетним оказалась «интересной» для следствия, но не с точки зрения установления личности возможного подозреваемого.

На данный момент правоохранители продолжают разыскивать украинку Анастасию Березовскую, которую они считают возможной исполнительницей покушения.

4 июля стало известно, что предприниматель, пострадавший в результате покушения со взрывом в Монако, вышел из комы. Состояние Ермолаева улучшилось, в отличие от его гражданской супруги Анны Насобиной.

Покушение произошло вечером 29 июня. Бомба сработала в доме, где живет бизнесмен. Ранения получил он сам, его спутница Анна Насобина, а также 13-летний сын предпринимателя.

Следствие рассматривает две версии: конфликт Ермолаева с представителями украинской организованной преступности и иностранное вмешательство. Кроме того, к взрыву может быть причастна СБУ.

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