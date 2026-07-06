Юрист предупредил, что за перевозку бензина на авто могут лишить прав

Объем бензина, который для личных нужд может перевозить автолюбитель на личной машине, ограничен 240 литрами. Превышение лимита может привести к лишению водительских прав, отметил в эксклюзивном интервью aif.ru юрист Иван Соловьев.
«Согласно правилам дорожного движения, для личных нужд водитель может провозить не более 240 литров суммарно на один автомобиль. При этом емкость для бензина не должна превышать 60 литров. То есть это может быть, например, 12 канистр по 20 литров», — сказал он.
Эксперт подчеркнул, что правила устанавливают требования к безопасности перевозки бензина, поскольку это потенциально опасное вещество.
«Есть определённые требования к канистрам. Это металлические, стальные, алюминиевые или специальные пластиковые с маркировкой канистры с плотно завинчивающейся крышкой с соответствующей резиновой прокладкой. Все эти канистры должны надёжно крепиться в багажнике для того, чтобы не произошло и утечки, и детонации этого топлива. Надо помнить, что по правилам безопасности порядка 10% пространства в канистре должно оставаться свободным», — уточнил собеседник издания.
Юрист обратил внимание на то, что за нарушение правил перевозки бензина закон предусматривает два варианта наказания.
«Это штраф от 2000 до 2 500 ₽ и/или лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев. Инспектор может оштрафовать и за превышение объёма, и за использование неподходящей тары или протечку. Также штраф может повлечь ненадежное крепление канистр», — объяснил Соловьев.
При этом он особо подчеркнул, что речь идет о перевозке бензина для личных нужд.
«Для продажи там ещё более строгие правила и специальное разрешение нужно», — сказал он, добавив, что бензин является подакцизной продукцией, торговать которой частное лицо не имеет права.