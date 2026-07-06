Юрист предупредил, что за перевозку бензина на авто могут лишить прав

«Есть определённые требования к канистрам. Это металлические, стальные, алюминиевые или специальные пластиковые с маркировкой канистры с плотно завинчивающейся крышкой с соответствующей резиновой прокладкой. Все эти канистры должны надёжно крепиться в багажнике для того, чтобы не произошло и утечки, и детонации этого топлива. Надо помнить, что по правилам безопасности порядка 10% пространства в канистре должно оставаться свободным», — уточнил собеседник издания.