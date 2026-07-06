Евраев: в Ярославле перекрыли движение из-за атаки беспилотников

«Регион подвергается вражеской атаке украинских БПЛА. В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрёстка Московского проспекта с Юго-Западной окружной», — написал он в своём канале в мессенджере «Макс».