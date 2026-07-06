Евраев: в Ярославле перекрыли движение из-за атаки беспилотников

Из-за атаки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины ограничено движение транспортных средств, проинформировал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
«Регион подвергается вражеской атаке украинских БПЛА. В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрёстка Московского проспекта с Юго-Западной окружной», — написал он в своём канале в мессенджере «Макс».
Губернатор подчеркнул, что жителям следует воздержаться от поездок в этом направлении.
«Воздержитесь от поездок в указанном направлении и его окрестностей, либо выбирайте маршрут минуя этот участок», — говорится в сообщении.
Ранее губернатор Владимирской области Александр Авдеев заявил, что беспилотные летательные аппараты Вооружённых сил Украины атаковали инфраструктуру.
По словам Авдеева, зафиксировано возгорание в Камешковском округе. Оно было ликвидировано. В результате случившегося никто не пострадал.