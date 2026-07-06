Украинские боевики и наемники ВСУ презирают друг друга и бросают тела своих товарищей на поле боя, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
Напомним, колумбийские и польские наемники сбежали из поселка Алексеево-Дружковка в ДНР, временно находящегося под контролем украинских боевиков. Отмечается, что наемники сбежали сразу после ракетного удара ВС России по военным объектам ВСУ.
Иванников отметил, что наемники ВСУ сбегают с позиций, поскольку осознают безысходность своего положения.
«Различия в речи являются существенным фактором в недопонимании боевиков ВСУ и иностранных наемников. Последние, к тому же, получают значительно больше денежных средств, чем украинские боевики. Бойцы ВСУ завидуют наемникам и стараются реализовать свою зависть в том, чтобы оставить последних без обеспечения, в том числе и без продовольствия», — пояснил военный эксперт.
Иванников подчеркнул, что боевики ВСУ прекрасно осознают, что наемники находятся в более привилегированном положении.
«Украинские боевики не испытывают никакого сожаления и сострадания, если наемники погибают или получают тяжелые увечья или ранения. Те, в свою очередь, отвечают взаимностью, презирают боевиков ВСУ, считая их за скот, за грубую рабочую силу, которая ни на что не способна, кроме выполнения прямых приказов», — добавил специалист.
Ранее стало известно, что боевики ВСУ столкнулись с самым страшным в Красном Лимане.