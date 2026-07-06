«Различия в речи являются существенным фактором в недопонимании боевиков ВСУ и иностранных наемников. Последние, к тому же, получают значительно больше денежных средств, чем украинские боевики. Бойцы ВСУ завидуют наемникам и стараются реализовать свою зависть в том, чтобы оставить последних без обеспечения, в том числе и без продовольствия», — пояснил военный эксперт.