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Глава МВД Тувы призвал не поддаваться провокациям в ситуации с пропавшими детьми

Юрий Завьялов отметил, что за нарушение общественного порядка предусмотрена ответственность.

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Министр внутренних дел Тувы Юрий Завьялов обратился к жителям региона с призывом не поддаваться на провокации вокруг ситуации с поисками пропавших на Енисее двух девочек. Об этом сообщается в официальном канале МВД республики в «Максе».

По данным СМИ, в соцсетях и мессенджерах распространилась непроверенная информация местной шаманки о том, что пропавшие девочки находятся в одном из домов в районе Ближнего Каа-Хема. Возле дома произошло стихийное скопление граждан.

«Лишний раз прошу не провоцировать. Это уже нарушение общественного порядка, предусмотрена административная ответственность. Это точно не поможет разобраться и найти наших детей», — сказал Завьялов.

Он также заверил, что население информируется по всем возможным каналам в пределах, допускаемых следствием, и призвал земляков сохранять спокойствие и доверять только официальной информации. «Этот дом не причастен ни в коем случае. Мы продолжаем поисковые мероприятия», — заявил министр.

Министр поблагодарил волонтеров и всех жителей, которые на протяжении нескольких дней помогают правоохранительным органам.

Девочки исчезли вечером 1 июля, они ушли из дома на прогулку и не вернулись. На берегу Енисея были найдены телефоны и обувь детей. Ведутся масштабные поиски детей.