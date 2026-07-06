Глава МВД Тувы призвал не поддаваться провокациям в ситуации с пропавшими детьми

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Министр внутренних дел Тувы Юрий Завьялов обратился к жителям региона с призывом не поддаваться на провокации вокруг ситуации с поисками пропавших на Енисее двух девочек. Об этом сообщается в официальном канале МВД республики в «Максе».