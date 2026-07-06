Лесной пожар локализовали в Восточно-Казахстанской области

Предварительная площадь пожара составила 1200 га, в том числе 45 га земель государственного лесного фонда. Об этом передает пресс-служба регионального акимата.
К ликвидации возгорания в труднодоступной лесной местности были привлечены:
силы Министерства экологии и природных ресурсов; подразделения МЧС; лесные службы;местные исполнительные органы.
Всего к ликвидации пожара были привлечены:
394 человека; 44 единицы техники;два вертолета Ми-8.
Всего выполнено 35 сбросов воды общим объемом 105 тонн, передает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов.
«Благодаря скоординированным действиям всех задействованных служб удалось остановить дальнейшее распространение пожара. Угрозы населенным пунктам нет», — говорится в сообщении.
4 июля восемь человек спасли из пожара в Алматы.