В Хабаровске назвали лучших местных производителей

— Теперь будем маркировать свою продукцию логотипом «Хабаровская марка», прославляя наш город, — сказала директор ювелирного завода ООО «Золотая Русь» Юлия Гуляйкина. — Ранее мы присоединились к региональному бренду «Сделано в Хабаровском крае» и вот теперь получили диплом от муниципалитета. Участие в подобных конкурсах дает возможность для саморазвития и продвижения наших товаров. Планируем представить свои изделия и в следующем году, а также выйти на более высокий уровень.