В Хабаровске назвали лучших местных производителей

В Хабаровске определили лучших местных производителей, которые выпускают промышленные товары, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Всего в конкурсе приняли участие 10 компаний, которые представили 35 изделий. Победителями стали шесть местных производителей. Интересно, что некоторые из них участвовали в муниципальном конкурсе впервые и стали лучшими.
— Теперь будем маркировать свою продукцию логотипом «Хабаровская марка», прославляя наш город, — сказала директор ювелирного завода ООО «Золотая Русь» Юлия Гуляйкина. — Ранее мы присоединились к региональному бренду «Сделано в Хабаровском крае» и вот теперь получили диплом от муниципалитета. Участие в подобных конкурсах дает возможность для саморазвития и продвижения наших товаров. Планируем представить свои изделия и в следующем году, а также выйти на более высокий уровень.
Среди победителей конкурса — ИП Надежда Шамонина, которая шьет одежду с символикой региона, ООО «Сармат», которое выпускает алюминиевые лодки для горных рек, ООО «ДТМ», построившее двухэтажное офисное здание из сэндвич-панелей с двускатной крышей, ИП «Наталья Баландюк», она изготавливает свечи в фирменных подсвечниках с авторскими ароматами. Отмечен и известный в крае своими красивыми и оригинальными изделиями керамист Фахраддин Оглы Шахназаров.
Главный специалист отдела анализа, прогнозирования перспективного развития промышленности управления промышленности и транспорта администрации города Хабаровска Мария Барченко отметила, что ежегодный конкурс стимулирует хабаровских товаропроизводителей повышать качество и конкурентоспособность товаров.
А еще разрабатывать и внедрять новые виды продукции, создавать высокую общественную репутацию городских предприятий и развивать позитивный имидж Хабаровска.