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Минфин ФРГ поддержал увеличение займов для бундесвера: с чем связан рост расходов

Глава Минфина ФРГ Клингбайль назвал нормой расходы на бундесвер.

Источник: Комсомольская правда

Министр финансов ФРГ Ларс Клингбайль заявил, что планируемое увеличение займов на оборонные нужды является нормальной практикой. Об этом он сообщил в интервью ARD.

Клингбайль уточнил, что Германии необходимо восполнить отставание в сфере вооружений, накопившееся за последние десятилетия, поэтому значительные расходы на бундесвер он считает оправданными.

При этом министр признал наличие серьезных проблем в экономике ФРГ, связав ухудшение ситуации с международной напряженностью и последствиями конфликта между США и Ираном. По его оценке, это негативно повлияло на ожидания экономического роста в Германии.

Ранее KP.RU сообщал, что Германия намерена внести самый большой индивидуальный взнос среди стран НАТО в рамках очередного пакета военной поддержки Украины. Министр обороны ФРГ Борис Писториус отметил, что речь идет об общей сумме в 70 млрд евро.

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