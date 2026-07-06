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В ОП предложили ввести праздничные выплаты ко Дню семьи, любви и верности

Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб в понедельник, 6 июля, предложил ввести ежегодные денежные выплаты для многодетных семей ко Дню семьи, любви и верности.

Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб в понедельник, 6 июля, предложил ввести ежегодные денежные выплаты для многодетных семей ко Дню семьи, любви и верности.

— Выплаты должны быть с учетом количества детей. И это будет еще одна из важных мер поддержки многодетных семей, — сказал он.

Общественник подчеркнул, что данная мера позволит государству продемонстрировать особое отношение к многодетным родителям.

— Это и поддержка, и дань уважения. Еще раз подчеркнем отношение государства к многодетным семьям, — цитирует Гриба РИА Новости.

Размер материнского капитала в 2027 году после индексации может увеличиться до 767 тысяч рублей на первого ребенка и до 1,013 миллиона рублей на второго, рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин.

Кроме того, в нижней палате парламента напомнили, что одинокие и неработающие пенсионеры старше 80 лет, не имеющие задолженностей, могут вернуть полную сумму взноса на капитальный ремонт.

В некоторых случаях пенсионер также может перестать получать социальную пенсию. С чем связан отказ и куда обращаться для возобновления выплаты, «Вечерняя Москва» обсуждала с экспертом.

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