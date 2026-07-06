В ОП рассказали о схеме мошенничества с быстрым оформлением визы

«Мошенники зачастую выдают себя за посредников и размещают объявление с услугой, обещая человеку сделать срочную визу, загранпаспорт за несколько дней. Аферисты завладевают не только деньгами, но и конфиденциальными данными, которые впоследствии используют в своих интересах», — сказал Машаров.