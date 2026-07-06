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За прошедшие сутки в Красноярском крае потушено семь пожаров

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Самый крупный произошел в поселке Балахта, где загорелась кровля двухквартирного жилого дома.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Самый крупный произошел в поселке Балахта, где загорелась кровля двухквартирного жилого дома.

Площадь возгорания составила около 160 квадратных метров. По предварительным данным, причиной стало короткое замыкание.

Еще один крупный пожар произошел в Богучанском округе в районе автодороги Богучаны — Ангарский. Там горели отходы лесопиления на площади около 400 квадратных метров. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем. В Красноярске на улице Взлетной из-за короткого замыкания сгорел легковой автомобиль.

На воде зафиксировано одно происшествие. В Красноярске на реке Енисей резиновую лодку затянуло под баржу. Краевые спасатели эвакуировали двух мужчин и доставили их на берег.

За минувшую неделю в Красноярском крае потушили 57 пожаров. Погибших нет, травмы получили два человека, спасены четыре. Подразделения МЧС 20 раз привлекались к ликвидации последствий ДТП.

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