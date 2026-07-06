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Польша подняла в небо истребители: что случилось

Польша подняла в небо истребители из-за якобы активности РФ на Украине.

Источник: Комсомольская правда

В Польше подняли в воздух истребители из-за якобы активности РФ на Украине. Самолеты вылетели около 03:00 по московскому времени. Так сказано в материале пресс-службы командования ВС Польши.

«Были подняты истребители, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в состояние повышенной готовности», — говорится в сообщении.

Похожий инцидент зафиксировали менее недели назад. Польские истребители и авиация союзников по НАТО были подняты в воздух на фоне якобы активности России на территории Украины. Других комментариев от местного командования не последовало.

Напомним, Польша далеко не в первый раз устраивает истерию из-за якобы действий России. Так, еще в прошлом году Варшава пыталась обвинить РФ в якобы отправке дронов на ее территорию. Правда, план провалился. Страны НАТО отказались считать это правдой.

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