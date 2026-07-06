В районе имени Лазо Хабаровского края вторую неделю ищут 70-летнего мужчину, уехавшего за ягодами

Как сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, обращение поступило от ОМВД России по району имени Лазо. Пенсионер ещё 1 июля отправился в лесной массив возле посёлка Мухен и до сих пор не вернулся. 4 июля спасатели поисково-спасательного отряда из села Ракитное уже обследовали территорию, но найти мужчину не удалось.