В районе имени Лазо Хабаровского края вторую неделю ищут 70-летнего мужчину, уехавшего за ягодами

В Хабаровском крае продолжаются поиски 70-летнего мужчины, пропавшего в лесу в районе имени Лазо. Пенсионер уехал за ягодами и не вернулся домой уже почти неделю назад. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, обращение поступило от ОМВД России по району имени Лазо. Пенсионер ещё 1 июля отправился в лесной массив возле посёлка Мухен и до сих пор не вернулся. 4 июля спасатели поисково-спасательного отряда из села Ракитное уже обследовали территорию, но найти мужчину не удалось.
Сегодня по повторному запросу полиции в район поисков вновь выехала группа спасателей и кинологический расчёт с собаками. Поисковые мероприятия будут продолжены совместными силами спасателей, полицейских и охотоведов.
В МЧС напомнили основные правила безопасности в лесу: заранее продумывайте маршрут, сообщайте близким о своих планах, берите с собой заряженный телефон, компас, воду и яркую одежду. Не отпускайте в лес пожилых людей без сопровождения. Родственникам потерявшихся необходимо незамедлительно обращаться в полицию.
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